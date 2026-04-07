Гималайских медведей в Хабаровском крае посчитают «по галстукам»

Данную методику для учёта этих животных ранее не применяли в России.

Источник: Хабаровский край сегодня

Численность гималайского медведя изучат в Хабаровском крае по неиспользуемой ранее в России методике. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», для этого специалисты намерены использовать фотоловушки, причем так, чтобы возможно было зафиксировать каждую белогрудую особь в полный рост.

— Автор экспериментального способа идентификации медведей — научный сотрудник «Заповедного Приамурья» Алексей Олейников. По его словам, такой способ установки фотоловушки позволит зафиксировать «галстук» гималайского медведя, который индивидуален для каждой особи, как у амурского тира — полоски, — рассказывают в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Проект проведут в Анюйском национальном парке им. В. К. Арсеньева. Здесь уже определили площадку, размером около 4 тысяч га, которая расположена у границы ареала гималайского медведя в Хабаровском крае. Из-за этого плотность численности этого зверя здесь будет небольшой. Фиксировать особей будут чуть более 15 камер.

— Таким образом, методика исследования позволит выявить — какие медведи обитают в этой части национального парка постоянно, а какие только заходят. Подобный метод используется для учетов других видов животных, но для учетов гималайских медведей в России его еще никто не использовал, — подчеркнули в ведомстве.

На этом участке исследования ученые не остановятся, в планах — увеличение площади, переход на другие территории, которые дадут специалистам еще больше данных.