Гималайских медведей в Хабаровском крае посчитают «по галстукам»

Численность гималайского медведя изучат в Хабаровском крае по неиспользуемой ранее в России методике. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», для этого специалисты намерены использовать фотоловушки, причем так, чтобы возможно было зафиксировать каждую белогрудую особь в полный рост.
— Автор экспериментального способа идентификации медведей — научный сотрудник «Заповедного Приамурья» Алексей Олейников. По его словам, такой способ установки фотоловушки позволит зафиксировать «галстук» гималайского медведя, который индивидуален для каждой особи, как у амурского тира — полоски, — рассказывают в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Проект проведут в Анюйском национальном парке им. В. К. Арсеньева. Здесь уже определили площадку, размером около 4 тысяч га, которая расположена у границы ареала гималайского медведя в Хабаровском крае. Из-за этого плотность численности этого зверя здесь будет небольшой. Фиксировать особей будут чуть более 15 камер.
— Таким образом, методика исследования позволит выявить — какие медведи обитают в этой части национального парка постоянно, а какие только заходят. Подобный метод используется для учетов других видов животных, но для учетов гималайских медведей в России его еще никто не использовал, — подчеркнули в ведомстве.
На этом участке исследования ученые не остановятся, в планах — увеличение площади, переход на другие территории, которые дадут специалистам еще больше данных.