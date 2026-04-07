Карлсон перечислил последствия атак США на Иран: «Это математика»

Война США против Ирана грозит планете великой депрессией и массовым голодом в связи с перекрытием Ормузского пролива. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон.
«Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникерство или истерия, это математика. 30% мировых удобрений, 20% энергетики. Да, это великая депрессия», — поделился американский журналист.
Журналист все же отметил, что это рано или поздно произойдет.
До этого Карлсон заявил, что выступление президента США Дональда Трампа перед нацией, в котором он сосредоточился на войне с Ираном, фактически стало заявлением о конце американской глобальной империи.
Ранее хозяин Белого дома пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие две-три недели. Трамп подчеркнул, что удары Соединенных Штатов отбросят Иран в каменный век.