Народные приметы на 8 апреля: чего нельзя делать в Великую среду?

В третий день Страстной седмицы, известный как Великая среда, христиане вспоминают два важных эпизода из земной жизни Спасителя. Первое событие — помазание ног Иисуса грешницей, которое принято считать примером искреннего покаяния, второе — предательство Иуды, ставшее символом коварства.
С этим днем на Руси связывали немало примет и строгих запретов, многие из которых зародились еще до принятия христианства. Эти суеверия постепенно видоизменялись, отдаляясь от язычества и принимая черты церковных правил. Сегодня мы вспомним, как вели себя 8 апреля наши пращуры, что делали и чего избегали в надежде отвести от дома беду и обрести счастье.
Народные приметы на 8 апреля: что нельзя делать.
В старину 8 апреля строго-настрого запрещалось причинять вред животным и птицам. Нельзя резать скот, охотиться, рыбачить, прогонять от дома ворон и чужих собак.
Нельзя сквернословить и грубо разговаривать с людьми. Тому, кто будет кричать или браниться, наши предки сулили многие беды.
Не следует браться за ремонт и генеральную уборку. Согласно давним поверьям, из-за этого в семье начнутся ссоры.
Не разрешается вязать и вышивать. Якобы готовое изделие все равно окажется некрасивым и недолговечным.
В Великую среду запрещается жадничать. Наказанием за скупость может стать нищета, утверждали мудрецы на Руси.
Чтобы не встретить старость в полном одиночестве, 8 апреля не стоит смеяться над пожилыми людьми или критиковать их.
Лучше избегать общения со сплетниками, иначе они и про вас начнут распускать слухи.
Несколько веков назад считалось, что в этот день нельзя выбрасывать крошки, оставшиеся после обеда. Остатки пищи следовало собрать со стола и вынести птицам.
Если верите в приметы, не надевайте грязные и дырявые вещи даже у себя дома. Тем, кто забудет про это правило, наши предки пророчили болезни.
Постарайтесь никуда не опаздывать 8 апреля. В противном случае, удачи не будет целый год.
Женщинам в этот день не нужно ходить с распущенными волосами, так как муж начнет искать любовь на стороне.
Мужчинам не рекомендуется пересчитывать деньги и перебирать мелочь в карманах. Из-за этого финансовое положение вскоре ухудшится, а жена начнет изводить скандалами. Такая примета была известна нашим пращурам в давние времена.
Народные приметы на 8 апреля: что можно делать.
Великая среда — день, когда важно задуматься о своей жизни, поступках и целях. Необходимо быть честным с собой и ответить на вопрос, с кем вы обошлись несправедливо, кого подвели или обманули. 8 апреля — самое время, чтобы искренне попросить прощения, признать свою неправоту.
В этот день можно отправиться в храм. Поскольку христиане вспоминают предательство Иуды, принято молиться о помощи в борьбе с соблазнами и о прощении грехов. К заступникам обращаются и с просьбой об исцелении родных от тяжелых недугов, о вразумлении тех, кто оступился, о даровании мира в семье. Также 8 апреля можно прийти в церковь, чтобы исповедаться в преддверии Пасхи и встретить светлый праздник с легким сердцем.
8 апреля важно помогать нуждающимся. Речь идет не только о пожертвованиях и милостыне. Обратите внимание на тех, кому сейчас тяжело морально или физически. Поддержите отчаявшихся, проведите время с одинокими, помогите старикам.
На Руси люди считали, что в этот день нужно постелить новую скатерть, чтобы год не знать голода. А чтобы не ругаться со второй половинкой, следует положить на семейное ложе новый матрас.
Народные приметы о погоде на 8 апреля.
Ясный день 8 апреля в старину называли обещанием богатого урожая.
Если похолодало и пошел снег, зерна в этом году будет мало.
Дождь и ветер в Великую среду — к «мокрому» лету и ранней осени.
Снегопад — предвестник майских заморозков.
Гром в полдень 8 апреля наши предки считали добрым знаком, сулящим теплое лето, обилие овощей, фруктов, меда и орехов.
Именинники 8 апреля.
В этот день именины отмечают Агафон, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Степан.