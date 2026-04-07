Дружба закончилась тяжёлым ножевым ранением в грудь в ЕАО

Конфликт между двумя мужчинами перерос в драку.

В ЕАО в Облучье возбуждено уголовное дело после того, как 42-летний местный житель получил ножевое ранение в грудь — сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.

По данным полиции, инцидент произошёл во время совместного распития алкоголя. Конфликт между двумя мужчинами быстро перерос в драку. В ходе ссоры 66-летний мужчина нанес удар ножом своему знакомому.

Пострадавший смог самостоятельно выйти из квартиры и сесть у подъезда на бетонный колодец. Его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.