Дружба закончилась тяжёлым ножевым ранением в грудь в ЕАО

В ЕАО в Облучье возбуждено уголовное дело после того, как 42-летний местный житель получил ножевое ранение в грудь — сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.
По данным полиции, инцидент произошёл во время совместного распития алкоголя. Конфликт между двумя мужчинами быстро перерос в драку. В ходе ссоры 66-летний мужчина нанес удар ножом своему знакомому.
Пострадавший смог самостоятельно выйти из квартиры и сесть у подъезда на бетонный колодец. Его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь.
Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.