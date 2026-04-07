В Москве 9 апреля прогнозируется снижение температуры до 2 градусов тепла

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Похолодание продолжается в Московском регионе, в четверг дневная температура понизится до плюс 2 градусов, прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Четверг — самый прохладный, самый ветреный, больше всего снега получается в этот день. Ночью небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега, мокрого снега. И ночью в Москве 0 минус 2, по области от минус 5 до 0. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, и местами гололедица. Днем тоже небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, и максимальная температура в Москве плюс 2−4 градуса, по области от минус 1 до плюс 4, ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами с порывами до 15 м/с», — сказала Макарова.
Она отметила, что в течение практически всей недели будет сохраняться прохладная и ветренная погода с умеренными осадками в виде дождя, мокрого снега и снега. В регион придет циклон с северо-запада, будет осуществляться заток холода.
Уже во вторник прогнозируются местами небольшие осадки, на востоке Московской области — умеренные, дождь, мокрый снег. Температура в Москве ночью плюс 1−3, по области от минус 2 до плюс 3. Ветер западный, по области местами гололедица. Днем небольшой дождь, на востоке области умеренный. Температура в Москве плюс 9−11, по области плюс 6−11.
В среду ночью небольшие осадки, местами умеренные, в виде дождя, мокрого снега. В Москве 0 — плюс 2, по области от минус 3 до плюс 2, по области местами гололедица. Днем облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки — дождь, мокрый снег. В Москве плюс 7−9 градусов, по области плюс 4−9.
Макарова отметила, что прогноз на пятницу и субботу уже чуть более оптимистичный. В эти дни будет облачная погода с небольшими осадками, ночью от минус 4 до плюс 1, днем от плюс 3 до 8. В субботу появятся прояснения, небольшие осадки будут местами. Ночью от минус 3 до плюс 2, а днем плюс 6−11.
Синоптик добавила, что такая холодная погода аномальна для текущей части месяца, но аномалии небольшие — до 2,5 градусов.