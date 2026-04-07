Что можно и нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, когда говорят «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет»

Запрещен тяжелый физический труд, бытовые дела. Не следует на праздник брать и давать деньги в долг. Не стоит отправляться в поездки на длительные расстояние. Под запретом и рукоделие. А еще на Благовещение в некоторых регионах Беларуси принято говорить так: «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». Это значит, что стоит отложить поход к парикмахеру.