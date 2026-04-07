Что можно и нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, когда говорят «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет»

В Беларуси православные верующие 7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. В переводе слово Благовещение обозначает «благая весть». Названный праздник всегда выпадает на одну и ту же дату — 7 апреля.
Благовещение Пресвятой Богородицы, история.
Согласно Евангелии, Богородице явился архангел Гавриил. Обращаясь к ней, он произнес следующие слова: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами!» Архангел Гавриил сообщил Пресвятой Богородице благую весть о том, что она родит Сына Божьего.
Благовещение Пресвятой Богородицы, традиции.
На праздник верующие посещают службу в церкви. Священники ее проводят в голубых облачениях. Это связано с тем, что названный цвет является цветом Богородицы. Существует традиция выпускать в небо голубей — символ данного праздника. Предки верили, что птица могла донести в небо молитву того, кто ее отпустил. Еще одним символом праздника является просфора.
Благовещение принято праздновать в кругу семьи. Важно помнить о том, что праздник всегда выпадает на период Великого поста. Но допускается есть рыбы и выпить небольшое количество вина.
Благовещение Пресвятой Богородицы, что нельзя делать.
Запрещен тяжелый физический труд, бытовые дела. Не следует на праздник брать и давать деньги в долг. Не стоит отправляться в поездки на длительные расстояние. Под запретом и рукоделие. А еще на Благовещение в некоторых регионах Беларуси принято говорить так: «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». Это значит, что стоит отложить поход к парикмахеру.
Благовещение Пресвятой Богородицы, что можно делать.
На указанный праздник принято ходить на службу. Обязательно старались отпустить в небо голубей — символ праздника — которые, как считалось, могли донести в небо молитву. Также старались умываться талой водой для укрепления здоровья на целый год. А еще на Благовещение в церкви освещали соль.
Благовещение Пресвятой Богородицы, стол.
Праздник выпал на период Великого поста. Но, несмотря на это, допускается употреблять рыбу. Также разрешено готовить или заправлять блюда растительным маслом. Можно выпить и небольшое количество вина. Однако мясные и молочные продукты по-прежнему остаются под запретом.
Благовещение Пресвятой Богородицы, народные приметы.
Согласно приметам, погода на Благовещение предсказывает погоду и на Пасху. В том случае, если 7 апреля идет дождь, то будет много грибов.
