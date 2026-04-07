Благовещенье холодное — жди сорок морозов по утрам. Синоптики сказали, какая погода будет на Благовещение 7 апреля в Беларуси

Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля и входит в список 12 самых важных православных праздников. В народе этот праздник ассоциируется со встречей весны, началом нового сельскохозяйственного года.
На Благовещение есть много погодных примет. Так, например, снежное Благовещение — к неурожайному году. Дождливый день — к полноводным рекам и хорошим уловам рыбы весь год. Ветер на Благовещение сулит сырое и прохладное лето. А если Благовещенье выдалось холодным — жди сорок морозов по утрам. Здесь подробно рассказываем о празднике.
Один из официальных сайтов Белгидромета, pogoda.by, сообщает, что 7 апреля в Беларуси похолодает.
Территория страны будет находиться в холодной тыловой части циклона. Ожидается облачная погода. На большей части территории страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами слабый гололед, а на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, во многих районах — сильный. Температура ночью от −2 до +5 градусов. Максимальная днем от +3 до +9 градусов, теплее лишь по югу — до +11 градусов.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 апреля: «Дожди вперемешку со снегом и холод с Европы».