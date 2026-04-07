Около 315 финских компаний в регионах, граничащих с Россией, обанкротились

С прошлого апреля в граничащих с Россией областях Финляндии обанкротились около 315 компаний. Наибольшее число предприятий-банкротов приходится на гостинично-ресторанный бизнес и строительство. Об этом свидетельствуют данные сайта по мониторингу банкротств Konkurssilista.
В области Кюменлааксо на юге Финляндии обанкротились 45 компаний, в Южной Карелии — 34, в Северной Карелии — 79, в Кайнуу — 25, в Северной Остроботнии — более 90, в Лапландии — 40.
Наиболее пострадавшими секторами стали оптовая и розничная торговля, сфера недвижимости, административные и вспомогательные услуги, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в финских приграничных с РФ регионах, популярных у россиян, выставлено на продажу более тысячи объектов недвижимости. В июле 2025 года власти Финляндии запретили россиянам и белорусам сделки с земельными участками и частными домами. Квартиры в многоквартирных домах под запрет не попали, однако спрос на них остается очень низким. Причина — закрытая граница и отсутствие туристических виз для граждан РФ.