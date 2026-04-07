Около 315 финских компаний в регионах, граничащих с Россией, обанкротились

Ранее сообщалось, что в финских приграничных с РФ регионах, популярных у россиян, выставлено на продажу более тысячи объектов недвижимости. В июле 2025 года власти Финляндии запретили россиянам и белорусам сделки с земельными участками и частными домами. Квартиры в многоквартирных домах под запрет не попали, однако спрос на них остается очень низким. Причина — закрытая граница и отсутствие туристических виз для граждан РФ.