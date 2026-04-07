Богучанская ГЭС обеспечит полную техническую готовность к началу паводка

Енисейское бассейновое водное управление (ЕнБВУ) в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) установило для Богучанской ГЭС (входит в Группу РусГидро) режим работы с 4 апреля по 1 мая в диапазоне расходов 2700—3200 кубометров в секунду.
Решение принято с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы и в соответствии со складывающейся на Ангаро-Енисейском каскаде гидрологической обстановкой. Режим может быть изменен в соответствии с ледовой обстановкой и динамикой приточности на озере Байкал, реках Ангара и Енисей.
В течение марта Богучанская ГЭС работала в диапазоне 2900−3300 кубометров в секунду, фактические средние расходы составили 3213,8 кубометров в секунду. Уровень Богучанского водохранилища в течение марта понизился с отметки 207,26 до 207,13 м (над уровнем Балтийского моря). К концу месяца толщина льда в точке постоянных наблюдений составляла 0,64 м, однако из-за повышения температуры воздуха полынья вдоль бетонной плотины увеличилась в ширину с 5−10 до 70 метров.
В канун предстоящего паводка, который в Нижнем Приангарье начинается в первой декаде мая, свободный объем Богучанского водохранилища составляет около 2 кубических километров. По оценке Росгидромета запасы снега в бассейнах крупных притоков Ангары (Иркута, Китоя и Белой) превышают норму на 15−30%. Специалисты отмечают, что в регионах Сибирского федерального округа уже началось интенсивное снеготаяние, при этом в Восточной Сибири в конце марта выпали осадки в виде снега и дождя. В некоторых районах Красноярского края на Енисее уровни половодья ожидаются выше нормы.
Персонал Богучанской ГЭС продолжает плановый капитальный ремонт гидроагрегата № 4, в первой декаде апреля стартует плановый текущий ремонт агрегата № 8. К началу паводка все работы будут завершены, а в ответственный период половодья все агрегаты станции будут находиться в работе или резерве. Это позволит немедленно реагировать на изменения обстановки в соответствии предписаниями ЕнБВУ.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.
