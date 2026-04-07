Богучанская ГЭС обеспечит полную техническую готовность к началу паводка

В канун предстоящего паводка, который в Нижнем Приангарье начинается в первой декаде мая, свободный объем Богучанского водохранилища составляет около 2 кубических километров. По оценке Росгидромета запасы снега в бассейнах крупных притоков Ангары (Иркута, Китоя и Белой) превышают норму на 15−30%. Специалисты отмечают, что в регионах Сибирского федерального округа уже началось интенсивное снеготаяние, при этом в Восточной Сибири в конце марта выпали осадки в виде снега и дождя. В некоторых районах Красноярского края на Енисее уровни половодья ожидаются выше нормы.