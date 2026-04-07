Экипаж Artemis II начал возвращение на Землю после облёта Луны

Ранее корабль «Орион» миссии Artemis II удалился от Земли на наибольшее расстояние — 252 756 миль (406 771 километров). Отмечается, что миссия не закончится, пока астронавты не приводнятся в Тихом океане. До этого экипаж, проводя последний манёвр вокруг Луны, на 40 минут потерял связь с центром управления полётов.