Экипаж Artemis II начал возвращение на Землю после облёта Луны

«Экипаж миссии Artemis II завершил этап наблюдения за Луной и приступает к обратному пути домой. Во вторник, 7 апреля, “Орион” выйдет из лунной сферы влияния примерно в 13:25, находясь на расстоянии 41 072 миль от Луны», — говорится в сообщении.
Ранее корабль «Орион» миссии Artemis II удалился от Земли на наибольшее расстояние — 252 756 миль (406 771 километров). Отмечается, что миссия не закончится, пока астронавты не приводнятся в Тихом океане. До этого экипаж, проводя последний манёвр вокруг Луны, на 40 минут потерял связь с центром управления полётов.
