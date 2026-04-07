В Финляндии резко выросло число банкротств компаний: Хельсинки пожинает плоды разрыва связей с Россией

Konkurssilista: Сотни финских компаний обанкротились из-за разрыва связей с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Только за прошедший год, с апреля 2025-го по апрель нынешнего в областях Финляндии, граничащих с Россией, обанкротились около 315 компаний. Об этом сообщает местный сайт по мониторингу банкротств Konkurssilista.

Самыми пострадавшими оказались строительные компании, гостиницы и рестораны. На юге Финляндии чаще закрывают бизнес оптовые и розничные торговцы. В Северной Карелии из 79 обанкротившихся фирм относятся к сферам недвижимости и оптовой и розничной торговли.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии назвать причины закрытия российско-финской границы. По мнению суда, Хельсинки это сделал незаконно, и теперь эмигранты не могут попасть домой.

Примечательно, что в 2025 году Хельсинки всё-таки планировали начать обсуждение открытия границ с Москвой. Предполагалось, что границы начнут открывать поэтапно.