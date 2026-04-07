В Минздраве рассказали, у кого в России чаще выявляют рак

Около 54 процентов новых случаев онкологии в России выявляется у женщин. Об этом во вторник, 7 апреля, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ академик РАН Андрей Каприн.
По его словам, основной пик привычного выявления болезни приходится на старшую возрастную группу, а средний возраст заболевания в стране составляет 65 лет.
— Гендерное распределение в целом остается стабильным: около 54 процентов всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46 процентов — у мужчин. За последние десять лет это соотношение практически не изменилось, — заявил Каприн в беседе с РИА Новости.
В программу обязательного медицинского страхования в России включили новые методы лечения и меры поддержки пациентов. Теперь по полису ОМС можно пройти лечение с использованием российских онковакцин, в том числе персонализированных, которые разрабатываются индивидуально и направлены на борьбу иммунитета с опухолью.
Главный онколог ведомства Дмитрий Каприн рассказал подробнее про мРНК-вакцину от рака российского производства. Медик отметил, что прививка будет предоставляться пациентам абсолютно бесплатно. «Вечерняя Москва» собрала главное факты об изобретении.