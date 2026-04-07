Трамп заявил, что решил попрощаться с НАТО из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 апреля, заявил, что распрощался с Североатлантическим альянсом (НАТО) в связи с реакцией стран — участниц организации на желание Вашингтона получить контроль над Гренландией.

— Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», — отметил американский лидер в ходе пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале Белого дома.

Еще одним поводом для разочарования в НАТО Трамп назвал позицию блока в вопросе военной операции США против Ирана. По его словам, страны — участницы альянса вообще никак не помогли Штатам. Глава Белого дома подчеркнул, что был очень разочарован тем фактом, что они «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в военной операции против Ирана. Трамп назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

В феврале пресс-секретарь центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл сообщил, что альянс начал военное планирование миссии «Арктический страж», которая направлена на обеспечение безопасности Гренландии.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше