Верующие волгоградцы отмечают Благовещение. Что принято в этот день?

— Страстную неделю нужно провести очень внимательно и сосредоточенно. На вторник в этом году выпадает Благовещение, дальше мы будем ждать Причастия в Великий четверг, в пятницу поклонимся распятому и умершему Иисусу Христу при вынесении плащаницы, духовно готовясь к Пасхе. Конечно, нам важно соблюсти меру, не увлекаясь всем внешним — выпечкой куличей, приготовлением праздничных блюд. Опытные христиане знают, что накануне Пасхи нужно пускать в свою жизнь как можно меньше суеты. Пожалуй, это главный совет для всех горожан, — заключает священник из Волжского.