Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Трампа Ирану

Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на вторник, 7 апреля. Это день истечения срока ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ормузскому проливу, который он поставил Ирану. Об этом сообщили РИА Новости.
— Коллеги из СМИ, завтрашний пресс-брифинг отменен, — цитирует полученное уведомление агентство.
5 апреля Дональд Трамп заявил, что во вторник, 7 апреля, устроит в Иране «день электростанций» и «день мостов». Тогда он в очередной раз призвал открыть Ормузский пролив.
В тот же день Трамп высказался, что существуют высокие шансы на достижение мирного соглашения с Ираном ко вторнику. Он отметил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер ведут интенсивные переговоры с Тегераном.
После этого председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что действия США на Ближнем Востоке «сожгут дотла» весь регион, они обернутся «настоящим адом» для каждой семьи. При этом в Fars сообщили, что в течение 5 апреля через Ормузский пролив прошли 15 судов после получения необходимого разрешения со стороны властей Ирана.