Комсомольские семьи получат комфортный транспорт ко дню поминовения

Маршрут № 101 У: Автовокзал — пл. Кирова — кладбище — пл. Кирова — Автовокзал. Работают четыре больших автобуса, интервал движения до 25 минут. Последний рейс с Автовокзала — 16:40, с кладбища — 17:30. Телефон диспетчера: 8 (909) 888−06−29.Маршрут № 101 Д: ул. Уральская — кладбище — ул. Уральская. Два автобуса, интервал движения до 30 минут. Последний рейс с улицы Уральская — 17:00, с кладбища — 18:00. Телефон диспетчера: 8 (924) 930−40−07.