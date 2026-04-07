Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольские семьи получат комфортный транспорт ко дню поминовения

Семьи Комсомольска смогут спокойно помянуть близких в день поминовения усопших.

В Комсомольске 21 апреля жители смогут посвятить день памяти близким, не думая о пробках и парковках. Администрация города организует специальные автобусные маршруты, чтобы семьи могли спокойно доехать до городского кладбища.

Специальный транспорт особенно удобен для пожилых людей и родителей с детьми: теперь путь к памятным местам станет безопасным и комфортным.

Маршрут № 101 У: Автовокзал — пл. Кирова — кладбище — пл. Кирова — Автовокзал. Работают четыре больших автобуса, интервал движения до 25 минут. Последний рейс с Автовокзала — 16:40, с кладбища — 17:30. Телефон диспетчера: 8 (909) 888−06−29.Маршрут № 101 Д: ул. Уральская — кладбище — ул. Уральская. Два автобуса, интервал движения до 30 минут. Последний рейс с улицы Уральская — 17:00, с кладбища — 18:00. Телефон диспетчера: 8 (924) 930−40−07.

Стоимость проезда — 120 рублей.

Администрация напоминает, что сервис помогает сохранить важную традицию поминовения без лишней суеты, оставляя больше времени на общение с семьей, воспоминания и уважение к ушедшим.