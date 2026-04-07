Володин запустил опрос о сокращении англицизмов в общественных местах

Председатель Госдумы спросил, заметили ли граждане сокращение количества надписей на иностранных языках после вступления в силу с 1 марта закона, обязывающего использовать русский язык на всех вывесках.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего канала в Max опрос, заметили ли те сокращение англицизмов и надписей на иностранных языках после вступления в силу с 1 марта закона, обязывающего использовать русский язык на всех вывесках, указателях, меню и рекламных конструкциях.

«1 марта заработал федеральный закон, направленный на защиту русского языка. Во исполнение принятых норм информация на вывесках, указателях, табличках должна выполняться на русском языке, также она может дублироваться на языках народов России, строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы. (Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания). Решил узнать ваше мнение: заметили ли вы, что в общественных пространствах городов стало меньше англицизмов и надписей на иностранных языках?», — написал он.

Среди предложенных вариантов ответа — «да», «нет» и «все равно».

Закон о защите русского языка президент РФ Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года. В нем говорится, что дополнительно могут быть использованы государственные языки республик или другие языки народов России, однако информация на этих языках должна быть идентична информации на русском.

