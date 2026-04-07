Володин запустил опрос о сокращении англицизмов в общественных местах

«1 марта заработал федеральный закон, направленный на защиту русского языка. Во исполнение принятых норм информация на вывесках, указателях, табличках должна выполняться на русском языке, также она может дублироваться на языках народов России, строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы. (Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания). Решил узнать ваше мнение: заметили ли вы, что в общественных пространствах городов стало меньше англицизмов и надписей на иностранных языках?», — написал он.