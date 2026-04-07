В МЧС назвали количество подтопленных объектов в Красноярском крае

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали о паводковой ситуации в регионе.
Так, в СНТ «Черемушки-1» (Красноярск) подтоплены талыми водами три дачных дома и восемь приусадебных участков. Также затоплены дом и три приусадебных участка в Назарово.
Помимо этого, подтопило общежитие Назаровского аграрного техникума им. А. Ф. Вепрева. 103 учащихся, проживающих там, были эвакуированы в три пункта временного размещения на базе детсада и гостиниц.
На данный момент ситуация с техникумом стабилизировалась. Сейчас учащиеся возвращаются в общежитие.
Напомним, для предупреждения ЧС в связи с прохождением пожароопасного периода и периодов весеннего половодья и паводков на территории Красноярского края с 25 марта ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать по 1 июля.