Силы ПВО за ночь уничтожили 45 украинских БПЛА над регионами России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 45 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России во вторник.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Владимирской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской, Волгоградской, Пензенской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.