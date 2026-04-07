В Красноярском крае наращивают мощности по производству рапсового масла

В Красноярском крае возводят модули для мини-заводов по переработке семян рапса. На территории агропредприятий ООО «Агроэкспорт» строит три объекта для производства рапсового масла и жмыха на экспорт.
Один из таких объектов в Назаровском муниципальном округе посетил заместитель председателя Правительства Красноярского края Леонид Шорохов. С производством также ознакомились представители агропромышленных предприятий края, министерства сельского хозяйства региона и Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
В ЗАО «Назаровское», расположенном в поселке Степной, завершилось строительство цеха, ведутся пуско-наладочные работы. Мощность этого производства — около 72 тонн в сутки.
Также идет строительство двух мини-заводов мощностью 72 тонны в сутки каждый — в Балахтинско-Новоселовском (ЗАО «Сибирь») и Идринско-Краснотуранском (АО «Тубинск») муниципальных округах. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в течение двух месяцев.
«В течение года совместно с краевыми агропредприятиями планируем создать еще 10 мини-заводов общей производственной мощностью по переработке семян рапса 1152 тонны в сутки или 380,2 тыс. тонн в год. Это компактное производство позволяет перерабатывать большой объем сырья. Масло и жмых будут экспортироваться в Китай», — рассказал директор ООО «Агроэкспорт» Артем Шкуратов.
Чтобы обеспечить оптимальные логистические маршруты для сельхозпроизводителей, компания планирует создать мини-производства в Шарыповском, Ужурском, Казачинско-Пировском, Ирбейско-Саянском, Канском муниципальных округах.
«Реализация такого проекта в крае — перспективное направление. С одной стороны, это обеспечит нашим аграриям гарантированный сбыт продукции. С другой стороны, увеличение перерабатывающих мощностей позволит наращивать экспортный потенциал региона. Все это соответствует задачам, поставленным губернатором региона, для успешной реализации нацпроектов по укреплению агропромышленного комплекса и развитию экспорта», — отметил зампредседателя Правительства Красноярского края Леонид Шорохов.
Красноярский край по итогам прошлого года находится на втором месте среди российских регионов по валовому сбору семян рапса. В 2025 году в регионе намолочено 511 тыс. тонн маслосемян рапса. Ключевая задача развития агрокомплекса — организация переработки выращиваемого краевыми сельхозтоваропроизводителями рапса на территории региона, чтобы производить продукцию с добавленной стоимостью.
Открытие мини-заводов — это первый этап развития перерабатывающих мощностей в крае. Вторым этапом в регионе планируется строительство маслоэкстракционного завода мощностью более 250 тыс. тонн переработки рапса в год с применением инновационной технологии для производства масла и шрота высокого качества.