В Иркутске после Пасхи закроется одна из старейших кондитерских

Она работала с 1960 года.

В Иркутске закроется старейшая сеть кондитерских «Вернисаж». Об этом пишет издание «Иркутскмедиа».

О закрытии сети кондитерских рассказала директор Оксана Россова. По ее словам, решение принял владелец бизнеса.

«Владельцу стало неинтересно заниматься этим бизнесом. А покупателя, который выкупил бы кондитерскую, пока не нашлось», — сказала Россова.

Как сообщила директор, кондитерская закроется после Пасхи — 15 апреля. Отмечается, что сотрудники перейдут на работу в профильные организации.

На сайте кондитерской указано, что она работает с 1960 года. По данным сервиса 2ГИС, в Иркутске пока действуют более 10 торговых точек сети.

Ранее сообщалось о том, что Иркутская область вошла в топ-10 регионов по зарплатам в провинции.