В Иркутске после Пасхи закроется одна из старейших кондитерских

В Иркутске закроется старейшая сеть кондитерских «Вернисаж». Об этом пишет издание «Иркутскмедиа».
О закрытии сети кондитерских рассказала директор Оксана Россова. По ее словам, решение принял владелец бизнеса.
«Владельцу стало неинтересно заниматься этим бизнесом. А покупателя, который выкупил бы кондитерскую, пока не нашлось», — сказала Россова.
Как сообщила директор, кондитерская закроется после Пасхи — 15 апреля. Отмечается, что сотрудники перейдут на работу в профильные организации.
На сайте кондитерской указано, что она работает с 1960 года. По данным сервиса 2ГИС, в Иркутске пока действуют более 10 торговых точек сети.
