ПВО за ночь сбила 45 беспилотников над восемью регионами России

Больше всего целей оказалось в небе над Ленинградской областью — там сбили 19 аппаратов.
Вторым по интенсивности стал Воронежский регион, где уничтожили 11 дронов. Ещё 7 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью.
Также атакам подверглись Владимирская, Брянская, Волгоградская и Пензенская области. В военном ведомстве уточнили, что по одному аппарату сбили над каждой из этих территорий.
Помимо этого, дрон уничтожили в Краснодарском крае и ещё один — над акваторией Чёрного моря. В Минобороны подчеркнули, что все цели были перехвачены дежурными расчётами ПВО.
На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Ситуация остаётся на контроле профильных структур.
При этом по данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко над регионом сбито уже 22 беспилотника.
