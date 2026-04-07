ПВО за ночь сбила 45 беспилотников над восемью регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 45 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ 7 апреля.

Источник: Life.ru

Больше всего целей оказалось в небе над Ленинградской областью — там сбили 19 аппаратов.

Вторым по интенсивности стал Воронежский регион, где уничтожили 11 дронов. Ещё 7 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью.

Также атакам подверглись Владимирская, Брянская, Волгоградская и Пензенская области. В военном ведомстве уточнили, что по одному аппарату сбили над каждой из этих территорий.

Помимо этого, дрон уничтожили в Краснодарском крае и ещё один — над акваторией Чёрного моря. В Минобороны подчеркнули, что все цели были перехвачены дежурными расчётами ПВО.

На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Ситуация остаётся на контроле профильных структур.

При этом по данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко над регионом сбито уже 22 беспилотника.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

