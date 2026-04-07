Гонщик Карякин рассказал об условиях участия россиян в международных стартах

Он отметил, что требований стало еще больше.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Международная автомобильная федерация (FIA) требует от российских гонщиков публичного выражения солидарности народу Украины для допуска на ралли «Дакар» и другие мировые соревнования. Об этом ТАСС рассказал победитель ралли «Дакар» 2017 года в зачете квадроциклов Сергей Карякин.

«Недавно я получил новое письмо от Международной автомобильной федерации, и ситуация для нас по факту стала еще хуже: сейчас они требуют публично выразить солидарность народу Украины и пишут о том, что могут снять нас с гонки без объяснения причин в любой момент, то есть ты платишь огромный стартовый взнос, а они тебе говорят: “Спасибо, до свидания!”. От личного общения с президентом FIA у меня были совершенно другие эмоции, и я верил, что мы сможем поехать на Кубок мира в этом году, — сказал Карякин. — Я поеду [на международные соревнования] только тогда, когда не нужно будет все это подписывать».

В 2022 году из-за ситуации на Украине FIA разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов.