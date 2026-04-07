7 апреля в Красноярске пройдут бесплатные консультации для семейных пар

В Красноярском крае 7 апреля пройдет акция «Скажем НЕТ разводам!». В этот день в отделах ЗАГС организуют бесплатные консультации для семейных пар с участием психологов и медиаторов. Инициатива направлена на поддержку семей и помощь в решении конфликтов. Консультации со специалистами пройдут сразу на нескольких площадках. В отделе ЗАГС Советского района Красноярска на проспекте Металлургов, 37а, с 10:00 до 14:00 прием будет вести психолог регионального отделения Российского Красного Креста. В ЗАГСе Октябрьского района на улице Крупской, 44, с 10:30 до 13:00 с парами будут работать медиаторы центра медиации в Красноярском крае. С 14:00 до 17:00 семейный медиатор краевого центра семьи и детей примет посетителей в Доме семейных торжеств на проспекте Мира, 24 г. В Талнахском отделе ЗАГС Норильска на улице Диксона, 10, консультации пройдут с 9:00 до 12:00, где с парами будут работать психологи центра семьи «Норильский». Напомним, что красноярский дворец бракосочетания временно сменил адрес.