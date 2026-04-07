Первенство России по водному поло: Ростов обыграл Волгоград 21:20

В Астрахани стартовал финальный этап первенства России по водному поло среди юношей до 21 года. В группе А за выход в плей‑офф борются сразу четыре сильные команды: сборная Волгоградской области, СШОР Астраханской области, молодёжная сборная Санкт‑Петербурга и сборная Ростовской области.
Первый матч для волгоградцев сложился крайне напряжённо: они встретились с командой Ростовской области и уступили с минимальным счётом — 20:21.
Матч начался с обоюдоострых атак. В первой четверти сборная Волгоградской области несколько раз отыгрывалась, но из‑за большого числа удалений не смогла удержать темп. Ростовчане выиграли период со счётом 6:4 благодаря эффективному использованию стандартных положений и грамотной игре в большинстве.
Второй период матча получился не менее динамичным — команды обменивались голами, а лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Итоговый счёт периода — 5:6 в пользу Ростовской области. Волгоградцы проявили характер, отыгрываясь и сравнивая счёт, но уступили в концовке.
После большого перерыва волжане добавили в скорости и начали сокращать отставание. Ключевую роль сыграли Владислав Капустин и Матвей Элизбарян, которые активно помогали в организации атак, а Сергей Малахов реализовал гол со столба. Команда сократила отставание и вернула интригу в игру.
В заключительном отрезке волгоградцы показали настоящий характер. Илхам Асадов и Владислав Капустин организовали несколько опасных атак, а вратарь Андрей Стрельцов совершил несколько важных сейвов. Однако, несмотря на все усилия, команде не хватило буквально одного точного броска, чтобы сравнять общий счёт. Финальная сирена зафиксировала победу Ростовской области — 21:20.
Волгоградская область — Ростовская область — 20:21 (4:6, 5:6, 6:5, 5:4).
6 апреля. Первенство России среди юниоров до 21 лет. Группа А, матч 1. Астрахань. Бассейн СЗК «Звёздный».
Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Алексей Солодов (Нижний Новгород).
Волгоградская область: Андрей Стрельцов — Малахов (2), Асадов (4), Антонов (2), Капустин (3), Арсений Стрельцов (3), Элизбарян (3) — Лутошкин, Семашкин, Сергеев, Кожевников (1), Чуксин (2), Медведев, Самороковский.
Ростовская область: Гриценко — Молодкин, Кирсанов (2), Дробневский, Стучилин (7), Одынаев (1), Савушкин (8) — Кобанов, Новошинский, Гажа, Титов (1), Красилов (2), Пасишниченко, Цыпурдиенко.
Выигранные спринты: 3 — 1.
5-метровые/голы: 3/1 — 3/3.
Удаления: 15 — 6.
Несмотря на поражение, сборная Волгоградской области показала, что готова бороться с соперниками на равных. Следующий матч волгоградцы проведут против молодёжной сборной Санкт‑Петербурга.
Александр Веселовский.
Фото Андрея Поручаева.