Нижегородская семья Лутошкиных представит регион на всероссийском конкурсе

Когда родились двойняшки, оба ушли в декрет — и справлялись без бабушек, сами, вдвоем. Это была их первая школа командной работы. А после выиграли гранты и начали развивать собственном дело: Анастасия реализует проект — «Рельефы Истории»: тактильные панно для детей, через которые можно руками прикоснуться к историческому наследию, а ее муж — столяр и изобретатель, который проводит мастер-классы для детей и семей со всей области в «Увлекательной столярке».