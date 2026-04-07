Нижегородская семья Лутошкиных представит регион на всероссийском конкурсе

Семья Лутошкиных из Богородского района представит Нижегородскую область в полуфинале всероссийского конкурса «Это у нас семейное» (6+).
Настя и Сергей Лутошкины живут в поселке Буревестник. У них четверо детей — семилетние двойняшки Ярослава и Виктория, пятилетняя Алёна и трехлетний Михаил.
Супруги познакомились на работе — в школе. Анастасия является советником директора по воспитанию, а Сергей — педагогом-организатором предмета Основы безопасности защиты Родины, а также наставником Юнармии и «Движения Первых».
Когда родились двойняшки, оба ушли в декрет — и справлялись без бабушек, сами, вдвоем. Это была их первая школа командной работы. А после выиграли гранты и начали развивать собственном дело: Анастасия реализует проект — «Рельефы Истории»: тактильные панно для детей, через которые можно руками прикоснуться к историческому наследию, а ее муж — столяр и изобретатель, который проводит мастер-классы для детей и семей со всей области в «Увлекательной столярке».
«У нас нет деления на “папино” и “мамино”. Мы вместе строили дом, вместе выигрывали конкурсы, вместе растим детей. Сергей взял на один грант больше — и гордость за него такая же общая, как и победы», — отметили супруги.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородка-жена участника СВО рассказала о региональных мерах поддержки семей.