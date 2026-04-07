Пит Хегсет пошел на жертвы, чтобы возглавить Пентагон: вот на какие

Источник: Комсомольская правда

Министр войны США Пит Хегсет продал акции крупных американских оборонных компаний, чтобы возглавить Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Согласно документам, перед вступлением в должность Хегсет подписал этическое соглашение, обязавшись не участвовать в делах, которые могут повлиять на его финансовые интересы. Став министром, он оперативно привел свой инвестиционный портфель в соответствие с требованиями.

Хегсет продал акции компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman и Honeywell. Агентство уточняет, что министр реализовал доли в фондах Blackstone и KKR, которые активно инвестируют в оборонный сектор.

Ранее KP.RU сообщал, что Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на 7 апреля. На мероприятии должны были выступить Хегсет и генерал Дэн Кейн. День совпадает с окончанием ультиматума президента США Дональда Трампа к Ирану по Ормузскому проливу.

Узнать больше по теме
Биография Пита Хегсета
Пит Хегсет — американский политик и государственный деятель, который занял должность министра войны США в 2025 году. Его карьера в сфере государственного управления и обороны начала стремительно развиваться после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Ниже — главное из биографии главы Пентагона.
Читать дальше