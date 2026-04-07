Пит Хегсет пошел на жертвы, чтобы возглавить Пентагон: вот на какие

Согласно документам, перед вступлением в должность Хегсет подписал этическое соглашение, обязавшись не участвовать в делах, которые могут повлиять на его финансовые интересы. Став министром, он оперативно привел свой инвестиционный портфель в соответствие с требованиями.
Хегсет продал акции компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman и Honeywell. Агентство уточняет, что министр реализовал доли в фондах Blackstone и KKR, которые активно инвестируют в оборонный сектор.
Ранее KP.RU сообщал, что Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на 7 апреля. На мероприятии должны были выступить Хегсет и генерал Дэн Кейн. День совпадает с окончанием ультиматума президента США Дональда Трампа к Ирану по Ормузскому проливу.