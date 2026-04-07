В МЧС Ростовской области предупредили о биологической опасности для скота

О вероятности биологической опасности в Ростовской области во вторник, 7 апреля, предупредили в Главном управлении МЧС по Донскому региону. Уточняется, что речь идет о болезнях сельхозживотных.
В оперативном прогнозе ведомства говорится:
— Существует вероятность появления очагов особо опасных острых инфекций среди скота. Преимущественно это может произойти в Каменском районе.
Напомним, ранее губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении ограничительных мероприятий в двух районах области. Причина — угроза распространения опасного заболевания среди животных.
Согласно документу от 10 марта, карантин объявлен в Семикаракорском и Багаевском районах. Режим введен на основании представления областного управления ветеринарии. Он будет действовать до особого распоряжения об отмене.
Кроме того, по данным Ростовского гидрометцентра, на территории региона прогнозируются чрезвычайные ситуации природного характера из-за заморозков.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.