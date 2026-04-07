Женщин Вяземского района Хабаровского края приглашают на маммографию

В муниципалитете работает передвижной диагностический комплекс.

Источник: Хабаровский край сегодня

Передвижной маммографический комплекс 7 апреля начал работать в Вяземском районе Хабаровского края — установка будет работать в разных населённых пунктах муниципалитета согласно установленному графику. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках диспансеризации для женщин старше 40 лет диагностика выполняется бесплатно.

По информации пресс-службы администрации Вяземского района, ранняя диагностика заболеваний молочной железы значительно повышает шансы на успешное лечение. Оптимальное время для маммографии — с 5-го по 12-й день менструального цикла. Для прохождения диагностики с собой нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и, желательно, направление от врача.

— При наличии жалоб или факторов риска врач может рекомендовать более частое обследование. Перед прохождением маммографии проконсультируйтесь с гинекологом или маммологом, если вы беременны или кормите грудью, у вас установлены импланты молочной железы, либо имеются острые воспалительные заболевания, — рассказали в администрации Вяземского муниципального района.

График выездов передвижного маммографического комплекса:

Котиково — 07.04.2026, 20.08.2026.

Виноградовка — 01.07.2026.

Садовое — 09.07.2026.

Посёлок Дормидонтовка — 15.07.2026.

Капитоновка — 16.07.2026.

Шереметьево — 23.07.2026.

Аван — 24.07.2026.

Глебово — 28.07.2026.

Видное — 29.07.2026.

Красицкое — 30.07.2026.

Отрадное — 31.07.2026.

Забайкальское — 04.08.2026.

Село Дормидонтовка — 11.08.2026.

Напомним, что передовой передвижной маммографический комплекс Вяземская районная больница получила благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мобильная станция обошлась в 27 миллионов рублей. Первый выезд комплекса состоялся летом прошлого года.