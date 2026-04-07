Женщин Вяземского района Хабаровского края приглашают на маммографию

По информации пресс-службы администрации Вяземского района, ранняя диагностика заболеваний молочной железы значительно повышает шансы на успешное лечение. Оптимальное время для маммографии — с 5-го по 12-й день менструального цикла. Для прохождения диагностики с собой нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и, желательно, направление от врача.