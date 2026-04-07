Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 7 апреля

Адреса, где не будет света в Ростове 7 апреля, опубликовали энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 7 апреля пройдут в сотнях домов и затронут тысячи жителей города. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в течение дня не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;

— переулок Норильский, 14−28;

— улица Детская, 1−79 и 2−72;

— переулок Рационализаторский, 31−53 и 24−40;

— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Авиационная, 27−31;

— улица Выборгская, 19−49 и 20−66;

— переулок Глазунова, 1−19 и 2−26;

— улица Запорожская, 1−59, 1А, 2−42;

— улица Калинина, 69−75 и 86−90;

— переулок Короткий, 1−15 и 2−12;

— улица Крайняя, 2−26, 5;

— улица Красносельская, 2−16 и 5−7;

— улица Мадояна, 75−81, 81А, 81Д, 81Е, 81И;

— улица Малаховская, 1−19 и 2−18;

— улица Разина, 19−43 и 74−102;

— переулок Таймырский, 1−17 и 2−10;

— улица Толмачева, 1Б, 2−10, 1−17;

— переулок Тупик Толмачева, 1−9;

— улица Еременко, 66/8, 66/9, 60/11, 60/13, 66/10, 60ж, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/3, 89а;

— улица Малиновского, 70а, 70, 70/1, 72;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.

С 9:00 до 16:00 отключения света ждут несколько домов:

— улица Максима Горького, 92−98;

— переулок Семашко, 57−61, 70−80, 80/141;

— улица Пушкинская, 89−95, 54/55А.

С 9:00 до 15:00 свет подавать не будут:

— улица Катаева, 155−185 и 120−146;

— улица Варфоломеева, 79−83;

— переулок Скрыпника, 11−23 и 20−28.

С 14:00 до 16:00 отключения запланированы:

— переулок Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70Е;

— улица Малюгиной, 98−100, 119−121, 127/90;

— улица Филимоновская, 83;

— улица Варфоломеева, 148;

— улица Лермонтовская, 27−41, 14А;

— переулок Халтуринский, 103;

— переулок Гвардейский, 41.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.