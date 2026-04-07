Тысячи жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 7 апреля

Отключения света в Ростове на 7 апреля пройдут в сотнях домов и затронут тысячи жителей города. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в течение дня не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Детская, 1−79 и 2−72;
— переулок Рационализаторский, 31−53 и 24−40;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Авиационная, 27−31;
— улица Выборгская, 19−49 и 20−66;
— переулок Глазунова, 1−19 и 2−26;
— улица Запорожская, 1−59, 1А, 2−42;
— улица Калинина, 69−75 и 86−90;
— переулок Короткий, 1−15 и 2−12;
— улица Крайняя, 2−26, 5;
— улица Красносельская, 2−16 и 5−7;
— улица Мадояна, 75−81, 81А, 81Д, 81Е, 81И;
— улица Малаховская, 1−19 и 2−18;
— улица Разина, 19−43 и 74−102;
— переулок Таймырский, 1−17 и 2−10;
— улица Толмачева, 1Б, 2−10, 1−17;
— переулок Тупик Толмачева, 1−9;
— улица Еременко, 66/8, 66/9, 60/11, 60/13, 66/10, 60ж, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/3, 89а;
— улица Малиновского, 70а, 70, 70/1, 72;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.
С 9:00 до 16:00 отключения света ждут несколько домов:
— улица Максима Горького, 92−98;
— переулок Семашко, 57−61, 70−80, 80/141;
— улица Пушкинская, 89−95, 54/55А.
С 9:00 до 15:00 свет подавать не будут:
— улица Катаева, 155−185 и 120−146;
— улица Варфоломеева, 79−83;
— переулок Скрыпника, 11−23 и 20−28.
С 14:00 до 16:00 отключения запланированы:
— переулок Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70Е;
— улица Малюгиной, 98−100, 119−121, 127/90;
— улица Филимоновская, 83;
— улица Варфоломеева, 148;
— улица Лермонтовская, 27−41, 14А;
— переулок Халтуринский, 103;
— переулок Гвардейский, 41.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.