Прокуратура помогла бойцу СВО из Хабаровского края оформить документы ветерана.

Прокуратура Верхнебуреинского района восстановила права участника специальной военной операции, который долгое время не мог получить положенное по закону удостоверение. Из-за волокиты при истребовании сведений из воинских частей процесс оформления льгот был существенно затянут, как сообщает Пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ходе проверки выяснилось, что запросы в войсковые части оставались без контроля, что не позволяло бойцу своевременно получить статус ветерана боевых действий. Надзорное ведомство внесло представление в адрес военного комиссара района. Чтобы ускорить процедуру, сотрудники прокуратуры совместно с военными коллегами из гарнизона самостоятельно организовали сбор недостающих выписок.
Благодаря вмешательству ведомства необходимые документы были оперативно подготовлены и переданы в военкомат. На сегодняшний день заявитель уже получил удостоверение ветерана. Прокуратура продолжает следить за тем, чтобы участники СВО и их семьи в полном объеме получали все федеральные меры поддержки.
