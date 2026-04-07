Хабаровские школьники сразятся с IT-задачами на городском фестивале

Фестиваль цифровых компетенций даст шанс старшеклассникам освоить продвинутое программирование.

В Хабаровске стартовал первый Городской фестиваль цифровых компетенций для школьников — мероприятие, которое помогает старшеклассникам развивать навыки программирования и готовиться к будущей карьере в IT, сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль проходит в гимназии № 3, и в нём участвуют около 160 ребят из всех школ города. Каждому предстоит пройти пять технологических станций, где нужно решать реальные задачи на языке Python, включая комбинаторику, работу с числами и таблицы истинности. Каждое задание приближено к экзаменационным ситуациям, чтобы ребята могли проверить свои знания на практике и подготовиться к поступлению в технологические вузы.

«Мы уделяем особое внимание ранней профориентации и поддержке талантливых детей в сфере цифровых технологий, — говорит Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска. — Фестиваль — отличная возможность получить новые знания и заряд мотивации для дальнейшего роста».

После выполнения всех заданий участники получат памятные призы и сертификаты для портфолио, а опыт, полученный на фестивале, поможет им уверенно строить свой путь в IT.

Мероприятие — часть программы поддержки молодого поколения в сфере технологий, которая уже реализуется в школах города и помогает выявлять и развивать перспективные кадры для цифровой отрасли страны.