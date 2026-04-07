В Хабаровском крае с 30 марта по 5 апреля в пятый раз прошла Неделя промышленного туризма. Участие в мероприятии было полностью бесплатным для всех желающих. Организатором проекта стал Туристский информационный центр Хабаровского края при поддержке министерства туризма региона, сообщает пресс-служба краевого Минтура.
«Основная цель недели — помочь школьникам и студентам познакомиться с реальным производством для профориентации. В числе ключевых задач: популяризация промышленного туризма среди жителей региона, формирование позитивного имиджа Хабаровского края как промышленного туристического центра, привлечение внимания к перспективам этого направления и поддержка новых туристических инициатив», — говорится в сообщении.
Партнёрами проекта выступили предприятия — участники программы «“Сделано в Хабаровском крае”». Экскурсии и мероприятия охватили не только Хабаровск и Хабаровский район, но также Комсомольск-на-Амуре и Амурск.
Пятая Неделя промышленного туризма объединила 143 жителей и гостей Хабаровского края. Фото: Сайт министерства туризма Хабаровского края.
Пятая Неделя промышленного туризма объединила 143 жителей и гостей Хабаровского края. Фото: Сайт министерства туризма Хабаровского края.
Пятая Неделя промышленного туризма объединила 143 жителей и гостей Хабаровского края. Фото: Сайт министерства туризма Хабаровского края.
На экскурсиях участники узнали об истории развития энергетики в регионе, увидели тяжёлую технику и цеха по ремонту оборудования, познакомились с процессами конструирования и сборки энергоустановок, а также с производством рекламной продукции. Дети и их родители увидели этапы создания мороженого, а завершилась экскурсия дегустацией. На заводе напитков гостям рассказали историю предприятия и показали производственные цеха. Посетители лекции о работе горнорудной компании узнали о возможностях трудоустройства.
«Проведение Недели промышленного туризма способствует формированию интереса к рабочим профессиям и знакомит жителей региона с потенциалом местных предприятий. Участие Генерального консула КНР Цзян Сяона и представителей Консульства КНР придаёт мероприятию международный статус и подчёркивает значимость промышленного туризма как инструмента укрепления экономических и гуманитарных связей. Благодарю всех участников и партнёров проекта за вклад в развитие этого направления и активное вовлечение жителей в познавательные форматы туризма», — отметила исполняющий обязанности министра туризма Хабаровского края Марина Ярцева.
Кроме того, в Краевом визит-центре «“Амурский утёс”» всю неделю показывали фильмы о промышленности региона.
Напомним, что в рамках четвёртой Недели промышленного туризма, которая прошла с 1 по 7 декабря 2025 года, экскурсии посетили более 140 участников.