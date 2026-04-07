Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области ПВО уничтожила 16 беспилотников, ранен один человек

Гусев: в Воронежской области за ночь уничтожили 16 БПЛА, ранен один мужчина.

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ПВО за ночь в Воронежской области уничтожила 16 беспилотников, пострадавший при возгорании склада мужчина находится в больнице, производственный процесс на предприятии приостановлен, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавший в результате возгорания мужчина с ожогами находится в больнице. Пожар на складе уже ликвидирован. Однако обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что повреждены четыре частных дома: в двух зафиксированы разрушения мансарды, в одном — окон, ещё в одном — стены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше