Минобороны: в Волгоградской области уничтожили один БПЛА

Сорок пять беспилотников ВСУ уничтожили над регионами России за прошедшую ночь. Один из них войска ПВО перехватили в небе над Волгоградской областью.

Основной удар, судя по отчету Минобороны, пришелся на Ленинградскую область. На подлете к региону сбили 19 дронов ВСУ. Над Воронежской областью ликвидировали 11 летательных аппаратов, а над приграничной Белгородской — 7 БПЛА самолетного типа.

Три беспилотника перехватили в небе над Владимирской областью. В Волгоградской, Брянской, Пензенской областях, а также в Краснодарском крае обезвредили по одному дрону.

Режим беспилотной опасности в Волгоградской области объявляли сегодняшним утром. Спустя 40 минут на телефоны горожан пришло успокаивающее сообщение о том, что рисков атаки БПЛА уже нет. Сразу после этого просыпающимся волгоградцам заявили и о возвращении волгоградского аэропорта к привычному режиму работы.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

