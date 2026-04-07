Трамп рассказал, после чего принял решение сказать НАТО «пока-пока»

Президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал хозяина Белого дома, заявив, что тот подрывает НАТО. Он предупредил, что подобные комментарии, ставящие под сомнение приверженность США альянсу, «подрывают саму его суть», и призвал лидеров «отнестись к этому серьезно». А агентство Politico перечислило пять сценариев ослабления Трампом НАТО. Один из ключевых рисков — систематическое давление на союзников через публичные заявления: регулярная критика и постоянные сомнения в надежности альянса подрывают доверие к нему изнутри.