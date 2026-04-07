Трамп рассказал, после чего принял решение сказать НАТО «пока-пока»

Президент США Дональд Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание Вашингтона контролировать Гренландию. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Белом доме.
По словам американского лидера, всё началось именно с Гренландии, когда США заявили о намерении заполучить остров, однако альянс отказался его отдавать.
«Всё началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: “Пока, пока”, — заявил хозяин Белого дома.
1 апреля Трамп уже сообщил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО из-за отказа альянса поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. В интервью журналистам он выразил глубокое разочарование действиями партнеров по альянсу и назвал НАТО «бумажным тигром». Трамп подчеркнул, что «всегда знал это», и добавил, что президент России Владимир Путин, «кстати, тоже это знает».
Заявления президента Трампа о возможном выходе страны из НАТО вызвали широкий резонанс в Европе и США. К примеру, госсекретарь США Марко Рубио поддержал жесткую линию Трампа, заявив о необходимости пересмотреть роль альянса после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Высказывания Рубио, как писал британский журнал The Economist, погрузили европейских лидеров в «похоронные настроения» о судьбе альянса.
Президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал хозяина Белого дома, заявив, что тот подрывает НАТО. Он предупредил, что подобные комментарии, ставящие под сомнение приверженность США альянсу, «подрывают саму его суть», и призвал лидеров «отнестись к этому серьезно». А агентство Politico перечислило пять сценариев ослабления Трампом НАТО. Один из ключевых рисков — систематическое давление на союзников через публичные заявления: регулярная критика и постоянные сомнения в надежности альянса подрывают доверие к нему изнутри.
Тем временем в России на фоне заявлений Трампа о НАТО заявили о сильнейшем кризисе в альянсе. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что страны НАТО оказались разобщены на фоне мировых кризисов, а трещины внутри альянса достигли небывалой глубины.
Инициативу США по НАТО прокомментировал также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Штаты никогда не выйдут из альянса, поскольку для этого нет ни политических причин, ни юридических возможностей. При этом сама риторика Трампа, по мнению Медведева, носит демонстративный характер.