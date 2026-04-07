В марте выдачи ипотеки на российском рынке выросли на треть

По оценкам ВТБ, в марте объем выданной ипотеки на рынке достиг 335 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в марте прошлого года, и на 15% — чем в феврале текущего года.
Всего за первый квартал россияне взяли в банках более 1 трлн рублей ипотечных кредитов — на 70% больше, чем годом ранее. В марте зафиксировано восстановление спроса на ипотеку с господдержкой. Ее доля выросла до 69% против 60% в феврале.
ВТБ показал опережающую динамику по выдаче ипотеки: продажи в марте выросли на 42% год к году и на 22% к февралю. При этом в банке за месяц выросла доля кредитов на вторичном рынке — на 12 п. п. до 40%.
«Рынок ипотеки в марте уверенно отыгрывает февральское “охлаждение”. Мы фиксируем возврат спроса к госпрограммам после корректировки условий по “семейной ипотеке”. При этом клиенты стали активнее рассматривать готовые квартиры по рыночным ставкам, которые банки снижают с начала года, реагируя на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.