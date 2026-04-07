За сутки в Уфе подтопило еще 47 приусадебных участков

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило пять сообщений, связанных с весенним половодьем. Всего на контроле спасателей находится 21 паводковая ситуация в 14 муниципалитетах, сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По его словам, ограничено движения на 12 участках дорог в Белорецком, Иглинском, Кугарчинском, Чишминском, Мечетлинском, Чекмагушевском, Бирском районах, а также в пяти локациях в Уфе. Кроме того, зафиксировано подтопление шести мостов в Бакалинском, Бижбулякском, Стерлитамакском (два), Кармаскалинском и Баймакском районах. В Уфе произошло три случая подтопления 47 приусадебных участков.
Наибольший подъем уровня воды отмечается на реке Уфе у села Красный Ключ Нуримановского района — плюс 59 сантиметров за сутки. Текущий уровень составляет 400 сантиметров при выходе на пойму 637 сантиметров.
Также растет вода на реке Инзер у села Ассы Белорецкого района — плюс 34 сантиметра, уровень 208 сантиметров (пойма — 369 сантиметров), и у села Габдюково в том же районе — плюс 24 сантиметра, уровень 272 сантиметра (пойма — 571 сантиметр).
Кроме того, за прошедшие сутки произошло одно возгорание сухой растительности в Абзелиловском районе на общей площади 0,2 гектара.