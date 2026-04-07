В Хабаровске легендарный параатлет рассказал о рекорде в Антарктиде

В Дальневосточной государственной академии физической культуры прошла встреча с Виталием Кочневым — десантником и параатлетом, который установил мировой рекорд, проплыв 900 метров в ледяной воде Антарктиды без гидрокостюма. Об этом выдающемся собатии hab.aif.ru писал сразу после установления рекорда.
«Для меня это было установить рекорд для Родины, чтобы все видели, на что способен русский человек», — подчеркнул Кочнев.
После тяжёлой травмы позвоночника Виталий вернулся в спорт и покорил воды Атлантики, Тихого океана и Арктики, используя только руки. Антарктида была его мечтой, к которой он шёл целенаправленно. «Я думал о ней постоянно, и всё получилось», — делится спортсмен.
За каждым метром рекордного заплыва стоял его наставник, выпускник ДВГАФК Александр Брылин. «Сегодня ты сидишь рядом со студентами и чувствуешь единство, которое важно передавать», — отметил Брылин.
Ректор академии Сергей Галицын добавил, что такие встречи помогают студентам видеть новые цели и уровни, к которым можно стремиться в спорте и жизни.
Студенты задавали вопросы, вдохновлялись примером и обсуждали, как физически выдержать такие испытания. Михаил Кириллин, студент ДВГАФК, признался: «Попробовать хотя бы на холодной воде поплавать. Я не любитель холодной воды, но теперь задумываюсь о новом вызове».
Встреча завершилась автограф-сессией, фотографиями и обменом подарками. Академия и Межрегиональная ассоциация холодового плавания договорились о дальнейшем сотрудничестве, а Виталий Кочнев пообещал рассмотреть предложение поступить в магистратуру ДВГАФК.
В планах спортсмена — новые покорения: воды Манхэттена и бразильского острова Санта-Катарина. Этот урок мужества и патриотизма оставил у студентов яркое впечатление и мотивировал к новым спортивным вершинам.