В Хабаровске легендарный параатлет рассказал о рекорде в Антарктиде

После тяжёлой травмы позвоночника Виталий вернулся в спорт и покорил воды Атлантики, Тихого океана и Арктики, используя только руки. Антарктида была его мечтой, к которой он шёл целенаправленно. «Я думал о ней постоянно, и всё получилось», — делится спортсмен.