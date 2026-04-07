Жительница Петербурга обокрала квартиру в Красноярске по указке мошенников

В Москве полицейские задержали 19-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая помогла аферистам обокрасть квартиру в Красноярске. 7 апреля подробностями поделились сотрудники МВД по Красноярскому краю.
Все началось 4 апреля, когда в полицию обратилась 43-летняя жительница Красноярска. Из ее дома пропали драгоценности на 135 тысяч рублей.
Приехавшие на место полицейские выяснили, что накануне 17-летней дочери пострадавшей звонили телефонные мошенники. Уже не в первый раз. Незнакомцы убедили школьницу, что домашние сбережения нужно срочно задекларировать. Та поддалась на уговоры и рассказала, когда в доме никого не будет. Под давлением звонивших она положила ключи от двери в почтовый ящик. После этого произошла кража. Полицейские изъяли запись с камер наблюдения в подъезде. На них попала предполагаемая преступница.
Позже следователи узнали, что она тоже стала жертвой аферистов. Ей еще в декабре, позвонил неизвестный и сказал, что на ее имя доставят цветы. Он попросил назвать СМС-код. Следом позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что персональными данными завладели мошенники. Неизвестный настаивал на сотрудничестве, обещая в этом случае «аннулировать доверенность». В начале апреля 2026 года по указке того же мужчины она прилетела в Красноярск, купила болгарку, перчатки, очки и сумку, забрала из ящика оставленные школьницей ключи, зашла в чужой дом и безуспешно попыталась распилить сейф. В итоге она похитила часть украшений.
После этого девушка улетела в Москву, чтобы передать награбленное. Но в столичном аэропорту ее задержали сотрудники линейного управления. Красноярские оперативники уже выехали в командировку, чтобы доставить подозреваемую и разобраться во всех обстоятельствах.
В отношении нее завели уголовное дело о краже. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.