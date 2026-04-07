В Краснодарском крае действуют три экстренных предупреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Так, 7 апреля в северо-западных районах края сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Во второй половине ночи и утром местами в юго-восточных предгорных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.
На участке от Анапы до Магри возможен подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.
За сутки в Краснодарском крае потушили 16 пожаров и устранили девять последствий ДТП. Лесных пожаров и происшествий на воде в регионе не зарегистрировано.
«Составлено семь административных протоколов по факту ландшафтных пожаров и нарушению порядка использования открытого огня», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.