Национальное шоу «Кострома» отправится в гастрольный тур по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 по 14 апреля русский национальный балет «Кострома» представит в Красноярском крае обновленную программу, объединяющую фольклор, историю и современные сценические технологии.
Гастрольный маршрут охватит пять городов региона: Ачинск, Красноярск, Железногорск, Зеленогорск и Канск. В основе постановки — масштабное сценическое повествование о многонациональной России, где через танец и визуальные образы раскрываются разные исторические эпохи — от Древней Руси до космического времени.
Хореографию программы создал художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель искусств России Юрий Царенко. По замыслу авторов, спектакль сочетает элементы народного и классического танца, сохраняя стилистику традиционной культуры и одновременно обращаясь к современному театральному языку.
В постановке задействованы около 50 артистов, предусмотрено несколько смен сценических образов и используются сотни костюмов, выполненных вручную. Визуальную структуру дополняют световые решения и сценография, формирующие эффект погружения в разные культурные и исторические пространства.
12+