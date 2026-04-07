Трамп предоставил Ирану возможность поставить точку: отставной полковник заявил преимуществе Тегерана

По его словам, происходящее сейчас в Иране — это не просто защита, а укрепление государства. Население становится сплоченнее, а иранский военно-промышленный комплекс набирает обороты, производя всё больше ракет и получая внешнюю политическую поддержку, обратил внимание Бо.
Эксперт подчеркнул, что время работает против Соединенных Штатов, с каждым днем сокращая их возможности. Иран, которому угрожают уже около трех десятилетий, намерен поставить окончательную точку, и сейчас у него есть такой шанс. Бо пояснил, что, чем дольше затягивает президент США Дональд Трамп, тем больше преимуществ получает Иран и тем меньше свободы для маневра остается у Вашингтона.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Накануне, 6 апреля, президент США Трамп заявил, что американская армия может уничтожить Иран всего за одну ночь. При этом он уточнил, что такая ночь якобы может наступить уже завтра, 7 апреля.