Нападение ученика на завуча в Прикамье произошло на крыльце школы

Девятиклассник нанёс ножевое ранение классному руководителю на крыльце школы, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Утром 7 апреля около 08:00 ученик 9 класса школы в Добрянке напал на завуча. Пострадавшая была классным руководителем подростка.
Подросток задержан. Сейчас он находится в территориальном отделе полиции. Правоохранители выясняют мотивы его действий.
Собранные материалы направят в следственные органы.
Пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. Для оказания экстренной помощи из Перми направлена бригада санитарной авиации. Врачи делают всё возможное для спасения педагога.