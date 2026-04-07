Нападение ученика на завуча в Прикамье произошло на крыльце школы

Пострадавшая была классным руководителем подростка.

Девятиклассник нанёс ножевое ранение классному руководителю на крыльце школы, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Утром 7 апреля около 08:00 ученик 9 класса школы в Добрянке напал на завуча. Пострадавшая была классным руководителем подростка.

Подросток задержан. Сейчас он находится в территориальном отделе полиции. Правоохранители выясняют мотивы его действий.

Собранные материалы направят в следственные органы.

Пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. Для оказания экстренной помощи из Перми направлена бригада санитарной авиации. Врачи делают всё возможное для спасения педагога.