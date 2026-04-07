ФСБ: Суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия»* террористической организацией

Суд в Грозном признал иностранную организацию «Чеченская Республика Ичкерия»* с её филиалами в странах Европы террористической организацией. Соответствующий вердикт опубликовал центр общественных связей ФСБ.

Источник: Life.ru

Речь идёт о запрете деятельности этой организации не только внутри России, но и 29 её ячеек, разбросанных по 14 европейским странам. Соответствующее постановление вынес Шейх-Мансуровский районный суд.

По данным ведомства, после начала СВО участники объединения воюют на стороне ВСУ. Они замешаны в диверсионно-террористических акциях на территории Белгородской и Курской областей, а также в расправах над военными и гражданскими лицами.

Сама структура была создана ещё в 1991 году. С осени 2007 года её возглавляет Ахмед Закаев**, который находится в международном розыске и укрывается в Британии. В ФСБ напоминают: все причастные к деятельности этой группировки будут установлены и понесут уголовное наказание вплоть до пожизненного срока.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

** Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.