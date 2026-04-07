Длинные выходные и сокращенная рабочая неделя ждет ростовчан в мае

30 апреля будет сокращенным рабочим днем, затем пройдут три выходных подряд.

Источник: Комсомольская правда

В мае жителей Ростова и области ждут длинные выходные и сокращенная рабочая неделя. Это следует из производственного календаря, утвержденного постановлением Правительства РФ.

Отдых начнется уже в конце апреля. Четверг, 30 апреля, станет укороченным рабочим днем. Затем последуют три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая — в честь Праздника Весны и Труда.

После рабочего понедельника 4 мая пятница, 8 мая, также будет сокращенной. Длинные выходные в честь Дня Победы продлятся с субботы 9 по понедельник 11 мая включительно. В результате вторая рабочая неделя мая, с 12 по 15 мая, окажется четырехдневной.

Следующие сокращенные дни ожидаются только в июне. Рабочая неделя с 8 по 11 июня будет короткой, а 12 июня, в День России, объявлен общероссийский выходной.

