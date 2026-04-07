Более полумиллиона куличей испекут и освятят в Самаре к Пасхе

Самарский хлебозавод испечет к православному празднику три вида пасхальной сдобы.

В Самаре к Пасхе испекут более 500 тысяч куличей. Все их освятит отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Самарского хлебозавода № 5.

В этом году предприятие испечет три вида куличей: классический с изюмом, нежный творожный с добавлением отборного изюма, а также кулич с цукатами, арахисом и изюмом. Каждый будет украшен белоснежной сахарной помадкой и разноцветной посыпкой.

«По годами сложившейся традиции на запуск производства пасхальной выпечки приедет отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря Самары. Все без исключения куличи покинут стены завода уже освященными», — рассказали на предприятии.

Этой весной пасхальная сдоба поступит в магазины основных федеральных сетей Поволжья.