Более полумиллиона куличей испекут и освятят в Самаре к Пасхе

В Самаре к Пасхе испекут более 500 тысяч куличей. Все их освятит отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Самарского хлебозавода № 5.
В этом году предприятие испечет три вида куличей: классический с изюмом, нежный творожный с добавлением отборного изюма, а также кулич с цукатами, арахисом и изюмом. Каждый будет украшен белоснежной сахарной помадкой и разноцветной посыпкой.
«По годами сложившейся традиции на запуск производства пасхальной выпечки приедет отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря Самары. Все без исключения куличи покинут стены завода уже освященными», — рассказали на предприятии.
Этой весной пасхальная сдоба поступит в магазины основных федеральных сетей Поволжья.