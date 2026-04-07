В Омске назвали ТОП-100 главных женщин региона

Участницы спецпроекта, уважаемые эксперты и партнеры собрались, чтобы обсудить важность женского лидерства и объявить имена победительниц в 8 номинациях.
Проект, инициированный Комитетом по развитию женского предпринимательства Омской «ОПОРЫ РОССИИ», вызвал большой интерес. Народное интернет-голосование собрало более 200 тысяч голосов за номинанток, а экспертная комиссия параллельно формировала свой рейтинг.
Экспертная комиссия включала:
Олег Смолин (Депутат Государственной Думы РФ) Юрий Герасименко (Уполномоченный по правам предпринимателей в Омской области) Александр Дерябин (Председатель Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ») Арабо Григорян (Председатель Омского регионального отделения «Союза армян России») Павел Кручинский (Председатель Совета директоров ООО «Миард») Юрий Козловский (Депутат Омского городского Совета, гендиректор ООО «Омский медиа-холдинг») Максим Концедалов (Руководитель «СМК Холдинг», депутат Омского городского Совета) Дмитрий Савельев (Руководитель Фонда «ВМЕСТЕ», директор кинотеатров «Слава» и «Первомайский») Олег Ананьев (Член Совета Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», гендиректор ООО «Энерголидер») Александр Фабрициус (Член Совета Российской автомобильной федерации, директор СШОР № 3) Алексей Алгазин (Директор «Бюро судебных экспертиз») Сергей Денисенко (Поэт, театральный критик) Сергей Мацута (Соучредитель ИА «ВОмске»).
Круглый стол о женском лидерстве.
Мероприятие открыла Лидия Герасимова, Председатель Общественной Палаты, подчеркнув значимость таких проектов как драйвера роста для региона.
Поздравляем всех победительниц Спецпроекта «ТОП-100 женщин-лидеров Омского региона»:
Номинация «Политика и власть» (в этой номинации нет разделения по местам).
Народное голосование:
Ирина Варнавская — министр труда и социального развития Омской области Валерия Никитина — глава Полтавского района Наталья Тузова — депутат Законодательного Собрания Омской области, руководитель регионального отделения Красного Креста Оксана Фадина — депутат Государственной Думы, экс-мэр города Омска Светлана Энверова — депутат Законодательного Собрания Омской области, заместитель генерального директора ООО «РУСКОМ-Агро».
Номинация «Бизнес» (Народное голосование):
Ксения Федорова — руководитель зоопарка «Вилла» Оксана Шевалье — владелица омских компаний «Охрана Маркет» и «Моби Дик» Марина Хариби — владелица ювелирной сети «Россювелирторг».
Номинация «Культура и искусство» (Народное голосование):
Ирина Лапшина — директор Омской филармонии Наталья Дрозд — руководитель сети Омских муниципальных библиотек Анастасия Старцева — главный режиссер Омского ТЮЗа.
Номинация «Медицина и образование» (Народное голосование):
Евгения Маленова — декан факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций ОмГУ. им. Ф. М. Достоевского Татьяна Шрейдер — управляющий Многопрофильным центром современной медицины «Евромед» Юлия Ефремова — семейный историк.
Номинация «Общественная деятельность, благотворительность» (Народное голосование):
Ольга Федулова — президент Союза «Торгово-промышленная палата Омской области» Виолетта Шарипзянова — супруга капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова, благотворитель Наталья Чайка — учредитель центра адаптивных видов спорта «Омские крылья», руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» на территории Омской области.
Номинация «Мода, креативные индустрии» (Народное голосование):
Светлана Дзюба — преподаватель и основатель школы голоса и речи Юлия Петрова — экскурсовод, руководитель проекта «ОмскГид» Елена Харламова — основатель бренда «Просто шапка».
Номинация «СМИ, Связи с общественностью» (Народное голосование):
Наталья Граф — журналист «Российской газеты», правозащитница Юлия Ковыршина — ведущая «12 канала» Елена Моренис — генеральный директор ГТРК «Иртыш».
Номинация «Спорт» (Народное голосование):
Евгения Канаева — первая двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Вера Штельбаумс —заслуженный тренер России Ульяна Янус — чемпионка России по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Игр стран БРИКС среди юниоров.
Ознакомиться со списком финалисток «Спецпроекта ТОП-100 женщин-лидеров Омского региона» можно по ссылке.
Организаторы проекта: Информационный портал «ВОмске» и Комитет по развитию женского предпринимательства Омской «ОПОРЫ РОССИИ». Поддержку инициативе оказали партнёры: Евразийское женское сообщество, Общественная палата Омской области и Коммуникационное агентство «ОТВЕТ». Особые слова благодарности за поддержку мероприятия Денису Костылеву, руководителю компаний «Регион Пиво», «Чистая Арктика», «Глав курорт», «Ростовской национальной мемориальной организации».