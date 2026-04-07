На крупнейшем красноярском кладбище без торгов узаконили ТЦ

Прокуратура края вскрыла схему устранения конкуренции на красноярских кладбищах и незаконного возведения торгового центра.
На неравные условия бизнеса, созданные мэрией, Роману Тютюнику недавно пожаловались предприниматели, которые занимаются благоустройством захоронений. Они сообщили, что работать на городских погостах стало невозможно. Проверка подтвердила, что администрация фактически устранила конкуренцию.
«Чтобы получить разрешение на работы, нужно обратиться с заявлением в МКУ “УДИБ”, но срок его рассмотрения разнился кардинально: у одних — 30 дней, у других — 2 дня. Период самих работ тоже назначался произвольно: от 2-х месяцев до 3-х дней. Порядок продления отсутствовал — всё решалось “на глазок” и по настроению сотрудника. О конкуренции и равном доступе к муниципальной услуге говорить не приходилось. Но главный сюрприз ждал на Бадалыкском кладбище, где под видом временных сооружений долгие годы процветал объект, который по сути является торговым центром площадью более 10 тыс. кв. м. Договор на его размещение заключили без торгов, в обход закона, а потом ещё и незаконно расширили. Для одного юридического лица сделали исключение, подарив монопольное право хозяйствовать на территории погоста», — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, выявились и другие проблемы. Так, отдел организации похоронного дела «УДИБ», который обязан следить за санитарным состоянием кладбищ и соблюдением правил содержания захоронений, долгое время дислоцировался в одном здании с организацией, хозяйствующей на территории погоста. В ответ на претензию прокурора чиновники переместили его на улицу Калинина — в 20 км от Бадалыкского кладбища вместо того, чтобы выделить помещение рядом либо возвести модульное здание. Теперь люди не могут решить проблемы на месте и вынуждены ехать через весь город, чтобы их выслушали.
Прокуратура края внесла представление в мэрию Красноярска и добилась результата.
«Порядок рассмотрения заявлений прорабатывается. Будут четко зафиксированы сроки проведения работ и процедура их продления. Возможность произвола исключена. Администрацию обязали провести ревизию всех временных сооружений на кладбищах и демонтировать незаконные объекты, включая тот самый кладбищенский ТЦ. Временные неудобства для граждан, возникшие по вине отдельных чиновников, будут оперативно устранены под контролем прокуратуры края. Правила для всех теперь одинаковы — даже на погосте», — рассказали в надзорном ведомстве.
