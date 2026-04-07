На крупнейшем красноярском кладбище без торгов узаконили ТЦ

«Чтобы получить разрешение на работы, нужно обратиться с заявлением в МКУ “УДИБ”, но срок его рассмотрения разнился кардинально: у одних — 30 дней, у других — 2 дня. Период самих работ тоже назначался произвольно: от 2-х месяцев до 3-х дней. Порядок продления отсутствовал — всё решалось “на глазок” и по настроению сотрудника. О конкуренции и равном доступе к муниципальной услуге говорить не приходилось. Но главный сюрприз ждал на Бадалыкском кладбище, где под видом временных сооружений долгие годы процветал объект, который по сути является торговым центром площадью более 10 тыс. кв. м. Договор на его размещение заключили без торгов, в обход закона, а потом ещё и незаконно расширили. Для одного юридического лица сделали исключение, подарив монопольное право хозяйствовать на территории погоста», — рассказали в прокуратуре.