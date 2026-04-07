Комсомольск-на-Амуре проверят на 125 °C горячей воды

В Комсомольске-на-Амуре с 14 апреля стартуют испытания тепловых сетей на максимальную температуру, чтобы обеспечить их надёжную работу в будущий отопительный сезон, сообщает пресс-служба администрации города.
Испытания пройдут в два этапа: 14−15 апреля и 21−22 апреля. В эти дни температура воды в трубопроводах поднимется до 120−125 °C, а горячее водоснабжение будет временно отключено.
Первыми проверят сети от ТЭЦ-2, охватив районы Центрального округа и часть промышленной зоны. На втором этапе внимание уделят водогрейной котельной «Дзёмги» и магистрали № 23. Для жителей это значит, что горячей воды не будет в жилых домах и учреждениях, включая детские сады и школы, в часы испытаний.
В администрации просят горожан быть внимательными и осторожными возле мест проведения работ. Там установят ограждения и предупредительные таблички, а при появлении пара или горячей воды вне нормы нужно сразу звонить в диспетчерскую по телефонам 23‑32‑45 и 23‑32‑20.
Испытания помогут заранее выявить слабые участки трубопроводов, чтобы осенью город не столкнулся с аварийными ситуациями. Чтобы снизить ощущение жары в помещениях, рекомендуется чаще проветривать комнаты.